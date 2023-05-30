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В России сократилось производство бензина

В мае 2023 года объемы производства бензина в России сократились на 6,4 процента, достигнув 715 тысяч тонн в сутки.

В России сократилось производство бензина
© Motor.ru

Снижение выработки топлива нефтеперерабатывающими заводами произошло одновременно с заявлением Министерства финансов сократить вдвое выплаты предприятиям за поставки бензина и дизеля на внутренний рынок. Сложившаяся ситуация привела к росту биржевых цен. При этом специалисты считают, что у же в июне стоимость топлива стабилизируется.

Снижение объемов производства бензина эксперты связывают с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах. В нынешнем месяце выработка топлива снизилась на 6,4 процента относительно прошедшего апреля. Таким образом, производство сократилось до минимального значения в 2023 году.

Снижение объемов производства бензина в мае вкупе с увеличением спроса на топливо привело к резкому росту биржевых цен. Так, на питерской СПбМТСБ стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла на 48 процентов. Дизельное топливо на той же бирже подорожало на 17 процентов. Игроки рынка считают, что снижение маржинальности на нефтепродукты неминуемо приведет к подорожанию топлива и росту цен на АЗС. При этом в Минэнерго считают, что уже в июне в стране цены на бензин и дизель стабилизируются.

В конце мая специалисты сообщили, что в России может возникнуть дефицит топлива. Решением проблемы может стать запрет на экспорт бензина.

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