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В LADA подробнее рассказали о двигателях новой LADA Vesta

Новая LADA Vesta NG на старте продаж будет оснащена двумя разными двигателями мощностью 90 и 106 л.с. Однако в дальнейшем появится и 16-клапанный «атмосферник» объемом 1,8 литра, заявил руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков, передает портал «Автоновости дня».

В LADA подробнее рассказали о двигателях LADA Vesta NG
© globallookpress.com

Груненков уточнил, что 1,8-литровый мотор появится у «Весты» в доработанном виде, однако ждать его стоит не раньше первого квартала следующего года.

Новый китайский вариатор, который будет работать вместе с мотором, выдерживает больший крутящий момент, чем аналогичная коробка от Renault (155 Нм).

«У нашего 1,8-литрового двигателя пик крутящего момента составляет 175 Нм, и выбранная нами CVT его «переварит», — подчеркнул Груненков.

Остальные два двигателя — 90-сильный (8 кл.) и 106-сильный (16 кл.) — «атмосферники» объемом 1,6 литра.

Ранее главный редактор автожурнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в московских автосалонах стало значительно меньше автомобилей Lada в наличии.

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