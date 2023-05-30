В LADA подробнее рассказали о двигателях LADA Vesta NG

Новая LADA Vesta NG на старте продаж будет оснащена двумя разными двигателями мощностью 90 и 106 л.с. Однако в дальнейшем появится и 16-клапанный «атмосферник» объемом 1,8 литра, заявил руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков, передает портал «Автоновости дня».

Груненков уточнил, что 1,8-литровый мотор появится у «Весты» в доработанном виде, однако ждать его стоит не раньше первого квартала следующего года.

Новый китайский вариатор, который будет работать вместе с мотором, выдерживает больший крутящий момент, чем аналогичная коробка от Renault (155 Нм).

«У нашего 1,8-литрового двигателя пик крутящего момента составляет 175 Нм, и выбранная нами CVT его «переварит», — подчеркнул Груненков.

Остальные два двигателя — 90-сильный (8 кл.) и 106-сильный (16 кл.) — «атмосферники» объемом 1,6 литра.