Chery придумала альтернативное название для Omoda и Jaecoo

Китайская компания Chery раскрыла план по запуску новых моделей. Один из важных этапов новой стратегии — запуск линейки автомобилей под названием Xinchao, что переводится как «Мода». Под этим названием в Китае будут продаваться модели, которые за рубежом представлены под марками Omoda и Jaecoo. В новое семейство автомобилей войдут кроссоверы Omoda C5 EV и Jaecoo J7, а также, вероятно, Jaecoo 9, построенный на базе Сhery Tiggo 9.

© Motor.ru / Jaecoo 7

Как выяснил портал «Китайские автомобили», роль флагмана новой линейки Xinchao отведена пятиместному гибридному кроссоверу с внутризаводским обозначением T26J. Известно, что T26 — это Tiggo 9, а буква «J» указывает на разновидность этой модели, вероятно, на экспортный Jaecoo J7. Если это предположение окажется верным, то Tiggо 9 и Jaecoo J7 будут продаваться в Китае параллельно, однако «девятый» предложат с трехрядным салоном, а J7 — с пятью посадочными местами.

В ходе презентации были раскрыты планы и по развитию модельной линейки самой Сhery. Она в скором времени тоже обзаведется новым флагманом, и это тоже будет гибридный кроссовер. Его ориентировочная стоимость — 250 тысяч юаней (в пересчете на рубли — 2,8 миллиона). Для сравнения, Tiggo 9 на местном рынке оценен в 155 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей).

«Китайские автомобили» предполагают, что речь идет о вседорожнике с кодовым индексом T28. О модели известно, что она построена на платформе Mars M3X 2.0, на которой базируются Exeed VX нового поколения и недавно проявившийся в России Exeed RX. Производство новинки организуют на заводе в Циндао, там же, где собирают «Иксииды».