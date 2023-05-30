$80.06+0.0985.90-0.02

У Range Rover Velar будет преемник: новинка составит конкуренцию Porsche Macan EV

Предполагается, что такая модель британской марки получит полностью электрическую «начинку» и появится до 2025 года.

Преемник Range Rover Velar составит конкуренцию Porsche Macan EV
© Колеса.ру / Land Rover

Компания Land Rover представила среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar в 2017 году, в 2020-м он пережил техническую модернизацию, а из гаммы исчезли V-образные моторы. В текущем году SUV подкорректировали внешность и салон: место множества дисплеев занял минимализм – на передней панели находится центральный изогнутый «парящий» мультимедийный тачскрин диагональю 11,4 дюйма (отдельного экрана для управления климатической установкой теперь нет).

актуальный кроссовер Range Rover Velar P400e Autobiography

Британский производитель ещё пару лет назад сообщал о том, что «зелёные» преемники появятся у Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. При этом будущее Range Rover Velar довольно долго оставалось туманным, однако этой весной в компании подтвердили, что дорогой кроссовер сменит поколение, при этом его «начинка» окажется полностью электрической.

Колеса.ру

Как сообщает Autocar, производство преемника Range Rover Velar наладят на заводе компании в Хейлвуде (Великобритания). Известно, что эту площадку ждёт модернизация и переоборудование (из-за перехода на электромобили), работы стартуют в следующем году. Предполагается, что новинка встанет на обновлённый конвейер до 2025 года. Отметим, актуальный Velar является «родственником» Jaguar F-Pace, оба кроссовера выпускаются на предприятии JLR в Солихалле.

Колеса.ру

По данным издания, Range Rover Velar следующего поколения сменит нынешнюю «тележку» D7 на скейтборд-платформу EMA (была анонсирована в 2021-м). Ожидается, что у новинки будет конструкция с 800-вольтовыми тяговыми батареями, расположенными в полу. Ещё в компании пообещали кроссоверу мощные электромоторы с высоким крутящим моментом, но точные характеристики пока держатся в секрете.

салон актуального кроссовера Range Rover Velar P400e Autobiography

Предполагается, что в течение ближайших месяцев на дорогах появятся замаскированные прототипы преемника Range Rover Velar, которые отправят на испытания. Вероятно, в оформлении модели часть решений будет позаимствована у Range Rover, однако, модель останется в пределах своей габаритной категории, а также она будет обходиться покупателям дешевле.

салон актуального кроссовера Range Rover Velar P400e Autobiography

В соперники преемнику Range Rover Velar прочат Porsche Macan EV. Напомним, этот электромобиль немецкого бренда пока не вышел на рынок, его премьера намечена на 2024 год. В основу этого кроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), его оснастят двухмоторной силовой установкой – по одному модернизированному электродвигателю на каждой оси. Как сообщалось ранее, совокупная мощность системы у Macan EV составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.

По предварительным данным, «зелёному» кроссоверу Porsche предложат только один вариант тяговой батареи – литий-ионный аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч. Правда, дальнобойность будущей новинки в компании пока не рассекретили. Отметим, у «электрички» Porsche Taycan этот показатель составляет 93 кВт*ч, а запас хода этой модели составляет 505 км.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий