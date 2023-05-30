Преемник Range Rover Velar составит конкуренцию Porsche Macan EV

Предполагается, что такая модель британской марки получит полностью электрическую «начинку» и появится до 2025 года.

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Компания Land Rover представила среднеразмерный кроссовер Range Rover Velar в 2017 году, в 2020-м он пережил техническую модернизацию, а из гаммы исчезли V-образные моторы. В текущем году SUV подкорректировали внешность и салон: место множества дисплеев занял минимализм – на передней панели находится центральный изогнутый «парящий» мультимедийный тачскрин диагональю 11,4 дюйма (отдельного экрана для управления климатической установкой теперь нет).

актуальный кроссовер Range Rover Velar P400e Autobiography

Британский производитель ещё пару лет назад сообщал о том, что «зелёные» преемники появятся у Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. При этом будущее Range Rover Velar довольно долго оставалось туманным, однако этой весной в компании подтвердили, что дорогой кроссовер сменит поколение, при этом его «начинка» окажется полностью электрической.

Колеса.ру

Как сообщает Autocar, производство преемника Range Rover Velar наладят на заводе компании в Хейлвуде (Великобритания). Известно, что эту площадку ждёт модернизация и переоборудование (из-за перехода на электромобили), работы стартуют в следующем году. Предполагается, что новинка встанет на обновлённый конвейер до 2025 года. Отметим, актуальный Velar является «родственником» Jaguar F-Pace, оба кроссовера выпускаются на предприятии JLR в Солихалле.

Колеса.ру

По данным издания, Range Rover Velar следующего поколения сменит нынешнюю «тележку» D7 на скейтборд-платформу EMA (была анонсирована в 2021-м). Ожидается, что у новинки будет конструкция с 800-вольтовыми тяговыми батареями, расположенными в полу. Ещё в компании пообещали кроссоверу мощные электромоторы с высоким крутящим моментом, но точные характеристики пока держатся в секрете.

салон актуального кроссовера Range Rover Velar P400e Autobiography

Предполагается, что в течение ближайших месяцев на дорогах появятся замаскированные прототипы преемника Range Rover Velar, которые отправят на испытания. Вероятно, в оформлении модели часть решений будет позаимствована у Range Rover, однако, модель останется в пределах своей габаритной категории, а также она будет обходиться покупателям дешевле.

салон актуального кроссовера Range Rover Velar P400e Autobiography

В соперники преемнику Range Rover Velar прочат Porsche Macan EV. Напомним, этот электромобиль немецкого бренда пока не вышел на рынок, его премьера намечена на 2024 год. В основу этого кроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), его оснастят двухмоторной силовой установкой – по одному модернизированному электродвигателю на каждой оси. Как сообщалось ранее, совокупная мощность системы у Macan EV составит 612 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм.