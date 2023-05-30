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В России появились кроссоверы Mazda CX-3 по цене до 2 млн рублей

Автодилеры в России начали продавать японские кроссоверы Mazda CX-3, которые официально не были представлены на российском рынке, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты таких автомобилей 2022 и 2023 года выпуска размещены в классифайдах дилерами из Приморского и Хабаровская края.

В России начались продажи кроссоверов Mazda CX-3
© Газета.Ru

Цены на самые компактные паркетники от Mazda варьируются от 1,2 млн до 1,7 млн рублей. В линейку моторов Mazda CX-3 входят атмосферный 2,0-литровый (150 л.с.) бензиновый агрегат и 1,8-литровый 116-сильный дизельный двигатель. На домашнем рынке также доступна модификация с 1,5-литровым «атмосферником».

По размерам кузова Mazda CX-3 схожа с известной в России Hyundai Creta. Автомобили имеют правое расположение руля, доступны модификации как с передним, так и с полным приводом. В список оснащения японского кроссовера входят 8-дюймовый дисплей мультимедиа, адаптивные фары и светодиодная оптика, обогрев руля, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, беспроводная зарядка смартфона и другие опции.

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