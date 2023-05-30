Первый электрокар Rivian R1T сошел с конвейера

Автопроизводитель Rivian выпустил первый электрический пикап R1T. Официальные поставки модели начнутся в июне 2023 года.

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Rivian собрал первый электрический пикап модели R1T, который получил двухмоторную силовую установку. Речь идет о первом автомобиле, который предназначен для реализации на рынке. Это событие уникально и тем, что внутренний привод Enduro впервые используется в классе электрокаров R1.

Первый Rivian R1T с парой моторов выпустили на предприятии в Нормале 25 мая. Напомним, что компания Rivian начала работать над выпуском приводов Enduro еще в феврале текущего года. Большая часть таких установок использовалась для электрических транспортных средств Rivian Delivert Vehicles. Для фургонов EDV привод используется в одномоторной комплектации, а в R1T и R1S - в двухмоторной.

В компании отметили, что официальный запуск моделей Rivian R1S и R1T позволяет открыть дополнительные производственные площадки для всей линейки. Поставки автомобилей будут запущены уже в июне. Информации о стоимости новинок все еще нет.

Отмечается, что силовая установка Dual-Motor AWD отличается производительностью свыше 600 л.с. в базовом исполнении. В комплектации, где предусматривается система полного привода, мощность превышает 700 л.с. Силовой агрегат с 4 моторами считается самым производительным во всей линейке, так как отдача здесь составляет 835 л.с.