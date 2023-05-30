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Audi перейдет на модель прямых продаж электрокаров в Германии в следующем году

Немецкий автопроизводитель Audi достиг важного соглашения со своими дилерами в ФРГ. Как пишет издание SPEEDME.RU, уже в следующем году начнет внедряться система прямых продаж электрических машин.

Audi планирует отказаться от дилеров уже в следующем году
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Начиная с 1-го января 2024-го года дилеры смогут предлагать электрокары только от имени Audi. Кроме того, дилеры больше не будут покупать электрические ТС у компании для реализации среди конечных клиентов.

Таким образом, клиенты больше не смогут рассчитывать на дилерские скидки. Нужно отметить, что на модель прямых продаж переходит не только Audi, но и Mercedes-Benz, а также BMW.

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