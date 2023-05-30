Omoda выведет на российский рынок седан S5 в версии GT
Марка Omoda анонсирует выход на российский рынок новой модификации городского седана S5 в версии GT. Сейчас автомобили проходят все необходимые сертификационные испытания и процедуры. Новинка поступит в продажу во всех официальных дилерских центрах страны в августе 2023 года.
Внешность седана Omoda S5 в новой версии GT отличается агрессивным дизайном решетки радиатора, стремительным силуэтом, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности, отметили в пресс=-службе бренда.
Для седана Omoda S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту официальных продаж.
24 мая, напомним, в России стартовали продажи седана Omoda S5. Машина предлагается с двумя бензиновыми двигателями и в трех различных комплектациях: Life, Tech и Ultra. Цена - от 2 019 900 рублей.
В базовой версии автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech (от 2,27 млн рублей).