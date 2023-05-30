Omoda выведет на российский рынок седан S5 в версии GT

Марка Omoda анонсирует выход на российский рынок новой модификации городского седана S5 в версии GT. Сейчас автомобили проходят все необходимые сертификационные испытания и процедуры. Новинка поступит в продажу во всех официальных дилерских центрах страны в августе 2023 года.

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Внешность седана Omoda S5 в новой версии GT отличается агрессивным дизайном решетки радиатора, стремительным силуэтом, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности, отметили в пресс=-службе бренда.

Для седана Omoda S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту официальных продаж.

24 мая, напомним, в России стартовали продажи седана Omoda S5. Машина предлагается с двумя бензиновыми двигателями и в трех различных комплектациях: Life, Tech и Ultra. Цена - от 2 019 900 рублей.