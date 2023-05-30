$80.69+0.6386.51+0.61

Omoda выведет на российский рынок седан S5 в версии GT

Марка Omoda анонсирует выход на российский рынок новой модификации городского седана S5 в версии GT. Сейчас автомобили проходят все необходимые сертификационные испытания и процедуры. Новинка поступит в продажу во всех официальных дилерских центрах страны в августе 2023 года.

Omoda выведет на российский рынок седан S5 в версии GT
© Пресс-служба Omoda

Внешность седана Omoda S5 в новой версии GT отличается агрессивным дизайном решетки радиатора, стремительным силуэтом, а также черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами увеличенного размера. Интерьер модели в исполнении GT преобразился за счет оригинальных элементов и кресел с красной строчкой и красными ремнями безопасности, отметили в пресс=-службе бренда.

Для седана Omoda S5 GT будет доступен бензиновый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., сопряженный роботизированной коробкой переключения передач DCT7. Подробные технические характеристики, комплектации и цены будут объявлены ближе к старту официальных продаж.

24 мая, напомним, в России стартовали продажи седана Omoda S5. Машина предлагается с двумя бензиновыми двигателями и в трех различных комплектациях: Life, Tech и Ultra. Цена - от 2 019 900 рублей.

В базовой версии автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT. Более производительный турбированный мотор объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., сопряженный с вариатором, доступен в более старших версиях, начиная с комплектации Tech (от 2,27 млн рублей).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий