Китайская Great Wall хочет открыть завод в Европе

Китайский автопроизводитель Great Wall намерен собирать автомобили в Европе.

© Motor.ru / Ora Ballet Cat

Компания рассматривает возможность покупки существующего завода в одной из трех стран — Германии, Венгрии или Чехии. Как сообщает Automotive News, Great Wall уже получил соответствующее предложение, и в настоящее время оценивает перспективы открытия предприятия на территории Европы. Ранее для европейского рынка были подтверждены модели суббрендов Ora и Wey — они дебютировали осенью прошлого года на автосалоне в Париже.

Great Wall уже давно присматривается к европейским производственным площадкам. В 2021 году стало известно, что китайский концерн рассматривает возможность приобретения завода Nissan в испанской Барселоне, на котором прежде собирали пикапы Navara. Однако теперь Испания в планах Great Wall не фигурирует — выбор стоит из трех стран, Германии, Венгрии или Чехии.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Great Wall закрепится в Европе. Так, еще в 2007 году китайская компания наладила поставки машин в Италию, а в 2012 даже организовала сборку в Болгарии, но продажи были скромными, и спустя пять лет европейский партнер китайцев обанкротился. В 2019-м на автосалоне во Франкфурте показали перспективные модели Wey — предполагалось, что адаптацией автомобилей этого бренда для европейского рынка займется Brabus, но и из этой затеи ничего путного не вышло.