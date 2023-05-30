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Китайская компания Great Wall хочет открыть завод в Европе

Китайский автопроизводитель Great Wall намерен собирать автомобили в Европе.

Китайская Great Wall хочет открыть завод в Европе
© Motor.ru / Ora Ballet Cat

Компания рассматривает возможность покупки существующего завода в одной из трех стран — Германии, Венгрии или Чехии. Как сообщает Automotive News, Great Wall уже получил соответствующее предложение, и в настоящее время оценивает перспективы открытия предприятия на территории Европы. Ранее для европейского рынка были подтверждены модели суббрендов Ora и Wey — они дебютировали осенью прошлого года на автосалоне в Париже.

Great Wall уже давно присматривается к европейским производственным площадкам. В 2021 году стало известно, что китайский концерн рассматривает возможность приобретения завода Nissan в испанской Барселоне, на котором прежде собирали пикапы Navara. Однако теперь Испания в планах Great Wall не фигурирует — выбор стоит из трех стран, Германии, Венгрии или Чехии.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Great Wall закрепится в Европе. Так, еще в 2007 году китайская компания наладила поставки машин в Италию, а в 2012 даже организовала сборку в Болгарии, но продажи были скромными, и спустя пять лет европейский партнер китайцев обанкротился. В 2019-м на автосалоне во Франкфурте показали перспективные модели Wey — предполагалось, что адаптацией автомобилей этого бренда для европейского рынка займется Brabus, но и из этой затеи ничего путного не вышло.

А осенью 2022 года было объявлено, что в Европе будут продаваться не только автомобили Wey, но и Ora. Ближе к концу года объявили цены: Ora Funky Cat GT (Good Cat GT в Китае), первым рынком для которой должна стать Великобритания, оценили в 31 995 тысяч фунтов стерлингов (3,2 миллиона рублей), а Wey Coffee 01 — в 55,9-59,9 тысячи евро (4,8-5,1 миллиона рублей).

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