Польша запретила проезд российским грузовикам

С 1 июня 2023 года российские грузовики не могут пересекать границу Польши.

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Европейское государство запретило проезд грузовым машинам с российскими и белорусскими номерами. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что новое постановление Польши никаких нововведений не принесло, поскольку российские автомобили уже давно не могут въезжать на территорию этой страны. При этом специалисты рассказали, что в последнее время через Польшу белорусские дилеры организовали поставки машин, а также комплектующих для российского рынка.

Новое постановление запрещает пересекать польскую границу грузовым машинам, автомобильным тягачам, а также прицепам и полуприцепам, зарегистрированным на территории России и Белоруссии. Запрет будет действовать до особого распоряжения властей Польши.

Такое решение в европейской стране приняли в связи с призывом Госдумы запретить польским перевозчикам въезжать на территорию России дальше ближайшего от границы таможенного поста. По мнению депутатов, у терминала водители должны перегружать товар в российские фуры. Кроме того, в Госдуме настаивали запретить машинам с польскими номерами заправляться на АЗС по российским ценам, поскольку стоимость дизельного топлива в Польше почти в два раза выше.

Новый запрет коснётся белорусских бизнесменов, которые организовали через Польшу транспортировку автомобилей и запчастей, многие из которых попадают на российский рынок.