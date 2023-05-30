В России отзывают автомобили Jeep из-за риска пробить бензобак

В России объявлен отзыв 142 внедорожников Jeep Wrangler, которые были реализованы с февраля 2020 года, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва автомобилей стало расположение на раме неиспользуемой шпильки, которая в случае ДТП может соприкоснуться с топливным баком, из-за чего возникает риск утечки топлива.

Если автомобиль подпадает под отзыв, его владельцу нужно связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На всех Jeep Wrangler специалисты осмотрят раму и, если это необходимо, удалят шпильку.