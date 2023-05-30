Гибридный кроссовер Toyota проехал на электричестве 1940 километров

Гибрид Toyota RAV4 Prime проехал больше 1940 километров, заряжаясь от дороги.

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В течение 100 часов машина получала питание для батареи от бесконтактной зарядки, встроенной в толщу асфальта. Технология разработана фирмой Electreon и уже опробована на нескольких дорожных участках в Швеции, Германии и США. Она позволяет передавать машине мощность до 70 киловатт при скорости 80 километров в час.

Израильский стартап Electreon, построивший несколько экспериментальных дорог с бесконтактной зарядкой для электрокаров и гибридов, продемонстрировал возможности разрабатываемой им технологии.

В течение 100 часов 24 минут и 15 секунд фирма гоняла по овальной трассе кроссовер Toyota RAV4 Prime, проехав в общей сложности больше 1940 километров на одной электротяге. За это время батарея гибрида получила 240 киловатт-часов электроэнергии, а в воздух не попало около 370 килограммов углекислого газа.

Из эксперимента можно сделать несколько выводов. Главный — благодаря беспроводной зарядке даже гидриды с относительно небольшими батареями (емкость аккумулятора RAV4 Prime – 18,1 киловатт-часа) способны преодолевать большие расстояния без запуска ДВС. К слову, дороги с заряжающей секцией есть в Швеции, Германии, США и родном для Electreon Израиле. Они позволяют передавать машине мощность до 70 киловатт при скорости 80 километров в час.