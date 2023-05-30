Росстандарт объявил об отзыве 142 автомобилей Jeep из-за дефекта рамы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что под отзыв попадают автомобили, проданные с февраля 2020 года. Такая необходимость возникла из-за дефекта рамы, в которой может находиться лишняя деталь. В случае аварии такого автомобиля есть риск, что неиспользуемая деталь повредит топливный бак и вызовет утечку топлива. Все автомобили, попадающие под отзыв, будут осмотрены специалистами, после чего лишние детали будут удалены.

Официальный представитель Jeep в России оповестит попавших под отзыв автовладельцев с помощью телефонного звонка или рассылки писем. В этом случае автомобиль будет необходимо доставить в ближайший дилерский центр. При этом в Росстандарте добавили, что автовладельцы могут самостоятельно определить, затронет ли такая необходимость их транспорт. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с предоставленным на сайте ведомства перечнем.