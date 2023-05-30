Toyota и Daimler объединяют производство грузовиков в Японии
Немецкий Daimler Trucks и японская Toyota заключили предварительное соглашение об объединении своих активов по производству грузовиков в Японии, сообщает Reuters.
В соответствии с заключенным меморандумом о взаимопонимании компаниям предстоит объединить в холдинг принадлежащую Daimler компанию Fuso Truck and Bus, а также Hino Motors, дочернюю компанию Toyota, выпускающую грузовые автомобили.
По словам гендиректора Daimler Trucks Мартина Даума, компании займутся совместными разработками, закупками и производством, но продажи и логистика у Fuso и Hino останутся отдельными.
"Мы ускоряемся в направлении нулевых выбросов, но есть одна серьезная проблема, и это необходимое финансирование. Есть только один способ заставить это параллельное технологическое развитие работать: экономия за счет масштаба", - приводит агентство слова Даума.
Ранее стало известно, что Toyota показала спортивный концепт на базе водородного седана Mirai.