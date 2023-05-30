В России наладят производство китайского дизельного двигателя
Компания Sollers начнет собирать в России дизельные моторы китайского бренда JAC.
Сегодня эти агрегаты, которыми оборудуют грузовики Atlant и Argo, привозят в нашу страну из Поднебесной. В связи с этим уровень локализации данной техники «Соллерс» составляет примерно 30 процентов. Локализация силового агрегата позволит довести этого показатель до 70 процентов.
Как сообщает Quto, в Sollers уже занимаются локализацией производства дизельного мотора JAC и коробки передач, которую устанавливают в модели Atlant и Argo. Серийной сборкой компонентов займутся инженеры завода, расположенного на территории Особой экономической зоны «Алабуга» в Республике Татарстан.
Китайский дизельный двигатель в будущем может получить УАЗ «Патриот». Сегодня внедорожник оборудуют 2,7-литровым «атмосферником» ZMZ PRO, отдача которого составляет 150 лошадиных сил. Агрегат для автомобиля собирают на Заволжском моторном заводе.
В декабре прошлого года компания «Соллерс» намеревалась наладить производство советских двигателей 60-х годов прошлого века. Агрегаты планировали устанавливать на автобусы.