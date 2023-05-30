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Skywell раскрыл рублёвую стоимость гибридного кроссовера HT-i

Стоимость гибридного кроссовера Skywell HT-I в России составит минимум 3 990 000 рублей.

Skywell раскрыл рублевую стоимость гибридного кроссовера HT-i
© Skywell HT-I© Skywell

Модель предложат в трех комплектациях Comfort, Premium и Luxury, каждая из которых отличается оснащением и вариантами отделки салона. В движение все версии приводит силовая установка, включающая в себя полуторалитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 103 лошадиные сил и 177-сильный электромотор. Максимальный пробег топовой модификации гибрида составляет почти 1300 километров. Расход топлива — всего 0,8 литра на сто километров.

Skywell HT-i в комплектации Comfort получил мультимедийную систему с 12,8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Bluetooth, камеру заднего вида с динамической разметкой, парктроники и систему стабилизации. Стоимость базовой версии кроссовера составит 3 990 000 рублей.

Исполнение Premium дополнено 19-дюймовыми колесными дисками, адаптивным круиз-контролем, системой помощи удержания в полосе, камерами кругового обзора, а также беспроводной зарядкой для смартфона и атмосферной подсветкой салона. Стоимость такой модификации модели составит 4 450 000 рублей.

Топовая комплектация Luxury выделяется светодиодной оптикой с лазерными фарами дальнего света, системой быстрой зарядки, премиальной аудиосистемой и аккумуляторами емкостью 32,8 киловатт-часа. Максимальный запас хода кроссовера составляет 1267 км по циклу NEDC. Приобрести самую дорогую версию Skywell HT-i можно будет за 4 790 000 рублей.

В середине мая стало известно, что в России появится кроссовер Skywell HT-i. Главной особенностью модели стал расход 0,8 литра топлива на сто километров пути.

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