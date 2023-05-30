Pagani всё еще не готова выпустить электрокар

Компания Pagani не решается на запуск в серию электрического гиперкара.

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Производитель считает подобные автомобили чрезмерно тяжелыми. Поэтому в гамме марки такой машины в ближайшее время не появится. Это не означает, что работы над ней не ведутся — уже несколько лет отдельная команда занята разработкой автомобиля с электрической силовой установкой. Но современный уровень развития технологий пока не позволяет создать что-то быстрое и одновременно легкое.

Компания Pagani серьезно инвестирует в НИОКР (14 млн евро за 2022 год), но выпускать электрокар пока не планирует. Впрочем, работы над такой машиной ведутся вот уже несколько лет, и по словам сына Горацио Пагани Кристофера, реализовать задуманное не позволяют технологические ограничения. В первую очередь речь идет, конечно же, о весе. Автомобиль можно сделать быстрым, но за лишней массой растеряется всё удовольствие от вождения.

На вопрос Top Gear, может ли Pagani использовать электрическую архитектуру давнего партнера, Mercedes-AMG, Пагани-младший ответил уклончиво. Да, его команда постоянно общается с «Мерседесом». Оценивает перспективы. Но окончательное решение будет принято только после того, как электрическому гиперкару дадут зеленый свет.

Нишевость Pagani в этом плане играет только на руку. Компании не нужно следовать за модой, а низкие объемы выпуска позволят ей продавать машины с ДВС и после 2035 года.

Из-за веса Pagani также отстояла V12 для Utopia, хотя AMG предлагала использовать гибридную установку на базе V8 от GT 63 S E-Performance. Симуляция показала, что бензоэлектрический гиперкар будет на 4—5 секунд медленнее обычной машины, что довольно много.