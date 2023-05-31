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Белые некомплектные Lada Vesta NG пожелтели на парковке в ожидании деталей

Если с Granta дефицита не будет, то за поставки Vesta NG продолжают бороться.

Белые некомплектные Lada Vesta NG пожелтели в ожидании деталей
© Max-cars.ru

«С Vesta все долго тянется, перезаливают софт, какие-то ошибки уходят, могут новые появиться», – Avtograd News.

Автомобили Lada Vesta NG все еще стабильно не поставляются дилерам. Если с Lada Granta решить проблемы с компонентами оказалось проще, то вот Lada Vesta все еще не могут доукоплектовать. Как отмечают инсайдеры, сначала была проблема с программным обеспечением. Пока ее решали, оставленные на парковке произведенные экземпляры получили новый дефект.

Как утверждают люди, знакомые с производственным процессом, на белых машинах пожелтели ручки дверей, бамперы, спойлеры на универсалах. И как решить сейчас эту проблему, никто не знает. Вероятно, поставки снова затормозятся, пока будет идти поиск решения проблемы.

Официально представители АвтоВАЗа не комментируют процесс производства и поставок автомобилей дилерам.

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