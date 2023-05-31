Выпускавший Mazda российский завод начнет производить китайские авто

Производство на заводе «Соллерс» во Владивостоке будет перезапущено в 2023 году совместно с партнерами из КНР, пишет Приморского края Олега Кожемяко.

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Какие именно китайские компании примут участие в проекте, губернатор не раскрыл. Ранее «Соллерс» сообщала, что перезапуск завода запланирован на август.

Завод во Владивостоке был совместным предприятием Mazda и «Соллерс». До приостановки производства в мае 2022 года там выпускали модели Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. В ноябре японский автоконцерн продал свою долю, и «Соллерс» стал единственным собственником завода.