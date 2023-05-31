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В продажу поступает новая "Лада Веста": что внутри

Начальные комплектации Lada Vesta NG будут стоить от 1 239 900 руб. Серийное производство модели ведется с начала марта 2023 года. В ближайшее время машины начнут поступать в автосалоны России.

В продажу поступает новая "Лада Веста": что внутри
© Юрий Зубко/РГ

В список стандартного оборудования войдет полностью светодиодная оптика спереди и сзади, две подушки безопасности, АБС, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик и дисковые тормоза задних колес.

На выбор предлагаются два двигателя: восьмиклапанный ВАЗ-11182 объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Нxм крутящего момента, и более производительный 16-клапанный, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Нxм. Оба мотора будут доступны для Vesta NG одновременно со стартом продаж. В связке с ДВС работает пятиступенчатая "механика".

Улучшая первую версию Vesta, производителям пришлось заменить 650 комплектующих, учить машину заново ездить с новой электроникой и тормозить, потому, как утверждают автомобильные эксперты, уместнее говорить о перезапуске производства после вынужденной остановки.

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