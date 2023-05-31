Общественники призвали отложить принятие второй страховки для таксистов

Организация «Опора России» потребовала отложить в Госдуме второе чтение законопроекта, который обязывает водителей такси дополнительно страховать свою ответственность перед пассажирами. Как сообщает Autonews.ru, общественники считают, что его принятие обернется негативными экономическими последствиями и правовыми рисками.

Ожидается, что 1 июня Госдума должна рассмотреть поправки о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков легковыми такси (ОСГОП) во втором чтении. Документ должен стать дополнением к уже принятому закону о такси, нормы которого заработают с 1 сентября 2023 года.

В пояснительной записке указывается, что подобное страхование позволит защитить права пассажиров, дав им дополнительные компенсации при причинении вреда жизни, здоровью и имуществу. Изменения должны будут распространить действия закона об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков на перевозки легковым такси в размере до 2 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью пассажиров. Договор будет заключаться в отношении каждой машины, сведения о которой есть в региональном реестре такси.

Эксперты из «Опоры России» в письме на имя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова отмечают, что принятие законопроекта приведет к повышению стоимости услуг такси. Кроме того, до 1 млн водителей «уйдут в тень», а дополнительное ОСАГО вызовет социальную напряженность.

«Полагаем, что законопроект требует тщательной дополнительной экспертизы с последующим его изменением, включающим разработку правового механизма страхования ответственности перевозчика, отвечающего современной социально-экономической ситуации», — подчеркнули в письме.