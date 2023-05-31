Искусственный интеллект забирает работу у автомобильных дизайнеров

В компании BMW всегда трепетно относились к философии дизайна своих автомобилей. Как отмечает издание SPEEDME.RU, представители бренда все чаще говорили о том, что не понимают другие компании, которые стремятся сделать свои авто броскими и специфичными.

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И вот теперь в руководстве автопроизводителя приняли решение передать функции дизайнеров искусственному интеллекту. Следует напомнить, что ИИ представляет собой технологию, которая имитирует процессы человеческого интеллекта.