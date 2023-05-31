В России появились новые Kia Telluride
Один из дилеров привез в Россию партию новых Kia Telluride. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят 6 300 000 рублей.
У машин бензиновый атмосферный двигатель V6 3,8 литра (295 л.с.), который работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом". Telluride официально растаможены, а также оплачен утильсбор и получены ЭПТС.
Среди особенностей комплектации вседорожника можно выделить музыку Harman/Kardon, диски 20 радиуса, вентиляцию и подогревы сидений первого и второго ряда, двойные стекла, активный круиз-контроль, люк, полный привод AWD, 7 мест.
Kia Telluride 2023 модельного года получил новый кокпит - единую панель экранов приборной панели и мультимедиа диагональю 12.3 дюйма каждый. Дефлекторы по центру стали уже, от аналоговых органов управления отказываться не стали и даже не решились минимизировать их количество. Рулевое колесо осталось прежним, единственное отличие - рисунок рельефа центральной части: вместо круга теперь трапеция.