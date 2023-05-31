В России появились новые Kia Telluride

Один из дилеров привез в Россию партию новых Kia Telluride. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2023 года выпуска просят 6 300 000 рублей.

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У машин бензиновый атмосферный двигатель V6 3,8 литра (295 л.с.), который работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом". Telluride официально растаможены, а также оплачен утильсбор и получены ЭПТС.

Среди особенностей комплектации вседорожника можно выделить музыку Harman/Kardon, диски 20 радиуса, вентиляцию и подогревы сидений первого и второго ряда, двойные стекла, активный круиз-контроль, люк, полный привод AWD, 7 мест.