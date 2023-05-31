Toyota Innova Hycross переименована в Suzuki для Индии
Минивэн Toyota Innova Hycross получит клон марки Suzuki.Новая модель продолжит традицию «взаимного обмена», практикуемую между двумя японскими компаниями на рынках Европы и Индии. Большой трехрядный MPV будет нацелен на последнюю страну. По внешнему виду отличается только передняя панель и отделка салона, а все остальное осталось прежним.
Производство Suzuki Innova Hycross будет происходить на заводе Toyota в стране назначения. Запуск запланирован на июль этого года. После выхода модель станет самым дорогим автомобилем Suzuki в Индии.