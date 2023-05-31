Минивэн Toyota Innova Hycross получит клон марки Suzuki.Новая модель продолжит традицию «взаимного обмена», практикуемую между двумя японскими компаниями на рынках Европы и Индии. Большой трехрядный MPV будет нацелен на последнюю страну. По внешнему виду отличается только передняя панель и отделка салона, а все остальное осталось прежним.