КамАЗ довел уровень локализации грузовиков К5 до 70%

Российский КамАЗ продолжает повышать количество отечественных комплектующих, которые используются для производства грузовиков КамАЗ К5. Если еще в прошлом году перспективы модели оценивались туманно, то в этом году уровень локализации достиг уже 70%.

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По данным издания inkazan.ru, на сегодняшний день при производстве грузовиков используется свыше 2000 компонентов, которые выпускаются в России. Если говорить о модели KамАЗ К5, то уровень ее локализации доведен до 70%. Это даже выше среднего уровня по отрасли, которы составляет 60%.