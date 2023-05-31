КамАЗ довел уровень локализации грузовиков К5 до 70%

Завод КамАЗ довел уровень локализации грузовиков KамАЗ К5 до 70% в 2023 году
Российский КамАЗ продолжает повышать количество отечественных комплектующих, которые используются для производства грузовиков КамАЗ К5. Если еще в прошлом году перспективы модели оценивались туманно, то в этом году уровень локализации достиг уже 70%.
По данным издания inkazan.ru, на сегодняшний день при производстве грузовиков используется свыше 2000 компонентов, которые выпускаются в России. Если говорить о модели KамАЗ К5, то уровень ее локализации доведен до 70%. Это даже выше среднего уровня по отрасли, которы составляет 60%.
Также осуществляется закупка комплектующих у дружественных стран. Проблем с поставками запчастей для сборки машин нет. Перед руководством завода сейчас стоит задача по достижению полной локализации грузовиков КамАЗ. В России для модели К5 производят систему климат-контроля, стеклоподъемники, дверные замки, подвеску кабины, кресла, стеклоочистители. Также предприятию удалось улучшить характеристики грузовика КамАЗ К5. Снизился расход топлива, а межсервисный интервал вырос на 30 000 километров и достиг отметки 150 000 километров.