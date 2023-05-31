УАЗ нарастит объем производства и поднимет зарплаты

Ульяновский автозавод увеличит объем выпуска машин. Как пишет Quto, генеральный директор площадки Алексей Спирин объявил работникам о расширении производственного плана на две тысячи автомобилей. Также он анонсировал очередное повышение оклада: общий рост с начала года составит 12 процентов. Еще один этап индексации запланирован на сентябрь нынешнего года. Какую прибавку получат сотрудники УАЗа, пока неясно, но им обещан «ощутимый процент». Решение о ставках примут по итогам первого полугодия.

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Помимо наращивания объемов производства и повышения зарплат, руководство выработало еще несколько мер. Они касаются температурного режима в помещениях завода и их дополнительной вентиляции, а также испытаний новых моделей специальной обуви для рабочих.

Между тем на мощности УАЗа перенесли сборку Sollers Argo. Фургон китайского происхождения, который ранее выпускали в Алабуге, теперь будут собирать в новом комплексе на территории Ульяновского автозавода. Комплекс, в который вложили более миллиарда рублей, в течение пяти лет планирует выйти на объем более 10 тысяч машин в год.