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УАЗ нарастит объем производства и поднимет зарплаты

Ульяновский автозавод увеличит объем выпуска машин. Как пишет Quto, генеральный директор площадки Алексей Спирин объявил работникам о расширении производственного плана на две тысячи автомобилей. Также он анонсировал очередное повышение оклада: общий рост с начала года составит 12 процентов. Еще один этап индексации запланирован на сентябрь нынешнего года. Какую прибавку получат сотрудники УАЗа, пока неясно, но им обещан «ощутимый процент». Решение о ставках примут по итогам первого полугодия.

УАЗ нарастит объем производства и поднимет зарплаты
© УАЗ

Помимо наращивания объемов производства и повышения зарплат, руководство выработало еще несколько мер. Они касаются температурного режима в помещениях завода и их дополнительной вентиляции, а также испытаний новых моделей специальной обуви для рабочих.

Между тем на мощности УАЗа перенесли сборку Sollers Argo. Фургон китайского происхождения, который ранее выпускали в Алабуге, теперь будут собирать в новом комплексе на территории Ульяновского автозавода. Комплекс, в который вложили более миллиарда рублей, в течение пяти лет планирует выйти на объем более 10 тысяч машин в год.

Также УАЗ намерен наладить сборку внедорожников на Кубе. «Отверточное» производство запустят уже в ближайшее время: в первую очередь это будут «Профи» и «Буханки». Желание выпускать УАЗы выразили и в Африке. Посол ЦАР заметил, что российские Патриоты неплохо справляются с «не очень хорошими» дорогами Республики. Однако на УАЗе заявили, что пока такая возможность только изучается — никакой конкретики и договоренностей нет.

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