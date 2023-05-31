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Из-за проблем с ПТС у дилеров Санкт-Петербурга остановились продажи новых автомашин

В Санкт-Петербурге возникли проблемы с ПТС при продаже автомобилей клиентам, сообщает «Фонтанка».

В Петербурге из-за проблем с ПТС остановили продажи новых машин
© ПроКроссовер.ру

«У нас на складе сотни машин, которые мы оплатили и которые не можем клиенту отдать, потому что отсутствует ПТС», — отметил совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков.

По словам представителя дилера, невыдача ПТС связана с НАМИ. А сами проблемы начались, как только перевели выдачу ПТС в электронный формат.В основном ПТС не выдают дилерам китайских марок таким, как Chery, Exeed, Omoda и Changan.

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