В Петербурге из-за проблем с ПТС остановили продажи новых машин

«У нас на складе сотни машин, которые мы оплатили и которые не можем клиенту отдать, потому что отсутствует ПТС», — отметил совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков.

По словам представителя дилера, невыдача ПТС связана с НАМИ. А сами проблемы начались, как только перевели выдачу ПТС в электронный формат.В основном ПТС не выдают дилерам китайских марок таким, как Chery, Exeed, Omoda и Changan.