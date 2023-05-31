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"Новая Lada Granta-2": запатентован дизайн заднего дивана

В дополнение к патентам системы выпуска, дверных карт, накладки в багажном отделении и боковой панели сиденья в базе ФИПС появился документ с изображением заднего дивана, который, судя по всему, является частью салона так называемой новой Lada Granta-2.

Запатентован дизайн заднего дивана "новой Lada Granta-2"
© ФИПС

Задний ряд сидений не имеет уникальных особенностей, но уже можно сказать, что подлокотник не предусмотрен, зато для троих седоков имеются подголовники.

"Мне коллеги, чуть-чуть, показали сегодня то, в каком формате этот автомобиль будет представлен: и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке он будет существенно обновлён по отношению к текущей версии "Гранты". Я думаю, что она займёт достойное место в модельном ряду АвтоВАЗа", - ранее характеризовал новинку глава Минпромторга Денис Мантуров.

Новая Lada сегмента B+ построена на платформе CMF-B разработки Renault. В настоящее время модель проходит дорожные испытания, премьера намечена на конец 2024 года.

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