Запатентован дизайн заднего дивана "новой Lada Granta-2"

"Мне коллеги, чуть-чуть, показали сегодня то, в каком формате этот автомобиль будет представлен: и по интерьеру, и по экстерьеру, и по начинке он будет существенно обновлён по отношению к текущей версии "Гранты". Я думаю, что она займёт достойное место в модельном ряду АвтоВАЗа", - ранее характеризовал новинку глава Минпромторга Денис Мантуров.