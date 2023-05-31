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На Сахалине заметили ребенка за рулем Toyota Land Cruiser

На Сахалине местные жители обратили внимание на ребенка за рулем внедорожника Toyota, который ехал по трассе, и сняли его на видео. Автоинспекторы нашли нарушителей и выписали штрафы, сообщает УГИБДД Сахалинской области.

На Сахалине отец посадил 11-летнего сына за руль Toyota Land Cruiser
© Газета.Ru

Как рассказали в ГИБДД, в ролике, снятом утром 31 мая, на автодороге «Южно-Сахалинск – Корсаков» подросток управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. В салоне автомобиля не было видно взрослых или других пассажиров. Позже автоинспекторы остановили внедорожник в Южно-Сахалинске, за рулем находился 37-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что за рулем Toyota действительно сидел его 11-летний сын, а сам он находился в другой машине, которая двигалась впереди с небольшой скоростью и с включенной аварийной сигнализацией. За сыном он наблюдал через зеркало заднего вида, а посадить ребенка за руль вынудила непредвиденная ситуация, объяснил сахалинец.

В итоге за передачу управления автомобилем лицу без прав сахалинцу грозит штраф 30 тыс. рублей. Также составлены административные материалы за неуплату ранее полученных штрафов за превышение скоростного режима. Информацию о случившемся полицейские передали сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних.

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