СМИ: у автодилеров в Санкт-Петербурге «зависли» сотни машин

У автодилеров в Санкт-Петербурге «зависли» сотни машин в связи с отсутствием документов на них, сообщает «Фонтанка».

Так, продать их пока не могут. Утверждается, что выдача паспорта транспортного средства (ПТС), без которого нельзя передать машину покупателю, пока задерживается.

Совладелец группы компаний «Автополе» Сергей Моренков назвал данную ситуацию серьезной проблемой, которая «мешает».

«У нас на складе сотни машин, которые мы оплатили и которые не можем клиенту отдать», - указал он.

Проблемы с получением ПТС возникли еще несколько месяцев назад, уточнил собеседник. Тогда все дилеры окончательно перешли с бумажных паспортов на электронные.

Задержки с выдачей ПТС коснулись Chery, Exeed, Omoda, Changan и других китайских марок, которые ввозят в Россию из КНР.

Участники рынка также указывают на нехватку блоков «ЭРА-ГЛОНАССС», которыми обязаны оснащаться все машины в России.