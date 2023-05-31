Седан Hyundai Azera нового поколения дебютировал с урезанной моторной гаммой

Экспортная «четырехдверка» представлена в двух модификациях, тогда как на домашнем рынке у модели четыре версии.

© Колеса.ру / Hyundai

В родной Корее самая престижная легковушка Hyundai (круче – только машины премиум-бренда Genesis) сменила поколение минувшей осенью, там седан зовется Grandeur. Теперь же пришла очередь автомобиля, предназначенного для внешних рынков: свежая «четырехдверка» дебютировала на Ближнем Востоке – уже под экспортным именем Azera.

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В плане дизайна зарубежный седан повторил корейский вариант, заменили лишь надпись с названием модели на крышке багажника. Ну а если в целом говорить о внешности, то она получилась эффектной: Azera/Grandeur достались крупные вертикальные блоки фар и безрамочные двери с выдвижными ручками, на «носу» красуется диодная полоска, выполняющая роль ходовых огней и поворотников, задние фонари тоже сделали в виде единой линии. Кроме того, в задних стойках появились вытянутые отдельные окошки – это реверанс в сторону самого первого седана (новая генерация – непосредственно для Grandeur уже седьмая по счету, а вот в Azera модель превратилась лишь в пятом поколении).

Hyundai

По сравнению с предыдущей «четырехдверкой» длина выросла на 45 мм до 5035 мм, в ширину модель прибавила 5 мм (теперь 1880 мм), высота, напротив, урезана на 10 мм до 1460 мм. Колесная база – 2895 мм (+10 мм). Ближневосточному седану положены 18- или 19-дюймовые колеса (в Корее также есть 20-дюймовые).

Hyundai

В салоне установили табло, еще один дисплей расположен на месте центральной консоли – на него выведено управление «климатом» и другими функциями. За переключение передач отвечает подрулевой рычажок. Сама «баранка» стилизована под односпицевое колесо – это другой «комплимент» Grandeur первой генерации. У передних кресел подголовники на широких «ножках», спинки задних сидений тоже можно сдвинуть.

Как и в Корее, у Azera есть топовая версия Calligraphy, ее фишки – кожа Nappa, вставки из металла и дерева (наружные особенности – затемненный хром). В списке оборудования седана также значатся проекционный дисплей, аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Hyundai

На Ближнем Востоке новую Azera предложат в двух модификациях. Первая оснащается бензиновым мотором V6 3.5 GDI (300 л.с.), а вторая – это гибрид HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети) с установкой на основе 180-сильной «турбочетверки» 1.6 T-GDI (совокупная отдача пока не указана, в Корее гибридный вариант выдает 230 л.с.). Про коробки Azera компания не рассказала, впрочем, на родине марки продают аналогичные версии: «традиционный» седан комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», гибрид имеет 6АКП. А всего на домашнем рынке у нового Hyundai Grandeur четыре исполнения, там также можно купить модель с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5 GDI (198 л.с.) и газовым двигателем V6 3.5 LPG (240 л.с.), оба работают в паре с 8АКП. Все «четырехдверки» переднеприводные, при этом в Корее для седана с топовым бензиновым мотором V6 за доплату предусмотрен полный привод, но для ближневосточной Azera такая версия пока не заявлена.