Rolls-Royce показал новый «космический» Cullinan Black Badge
Компания Rolls-Royce представила особую версию кроссовера Cullinan Black Badge в исполнении Blue Shadow, которая посвящена линии Кармана. Как сообщает «Коммерсантъ», автомобиль окрашен в эксклюзивный темно-синий оттенок Stardust Blue.
Линия Кармана находится на высоте 100 километров. Она считается условной границей между атмосферой Земли и космосом, а также верхней границей государств. Цвет автомобиля должен символизировать переход синевы неба в черноту космоса. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» была выполнена с применением технологий 3D-печати из титана и покрыта тонким слоем лака с голубым оттенком.
Сам салон тоже получил особое оформление. Шесть слоев краски на его деталях вместе со слоем прозрачного покрытия, которое включает в себя частицы синего и прозрачного стекла, создают трехмерный эффект. По задумке дизайнеров, это должно имитировать видимый край земной атмосферы. Крыша вышита Луной со множеством звезд, каждая из которых имеет эффект мерцания.
Внутри новинка не изменилась — в ней все так же установлен 600-сильный 6,75 литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Дополнительно было перенастроены тормоза, подвеска и полноуправляемое шасси.