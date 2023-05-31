Rolls-Royce показал новый «космический» Cullinan Black Badge

Компания Rolls-Royce представила особую версию кроссовера Cullinan Black Badge в исполнении Blue Shadow, которая посвящена линии Кармана. Как сообщает «Коммерсантъ», автомобиль окрашен в эксклюзивный темно-синий оттенок Stardust Blue.

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Линия Кармана находится на высоте 100 километров. Она считается условной границей между атмосферой Земли и космосом, а также верхней границей государств. Цвет автомобиля должен символизировать переход синевы неба в черноту космоса. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» была выполнена с применением технологий 3D-печати из титана и покрыта тонким слоем лака с голубым оттенком.

Сам салон тоже получил особое оформление. Шесть слоев краски на его деталях вместе со слоем прозрачного покрытия, которое включает в себя частицы синего и прозрачного стекла, создают трехмерный эффект. По задумке дизайнеров, это должно имитировать видимый край земной атмосферы. Крыша вышита Луной со множеством звезд, каждая из которых имеет эффект мерцания.