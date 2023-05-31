$80.69+0.6386.51+0.61

Rolls-Royce показал новый «космический» Cullinan Black Badge

Компания Rolls-Royce представила особую версию кроссовера Cullinan Black Badge в исполнении Blue Shadow, которая посвящена линии Кармана. Как сообщает «Коммерсантъ», автомобиль окрашен в эксклюзивный темно-синий оттенок Stardust Blue.

Rolls-Royce показал новый «космический» Cullinan Black Badge
© YouTube

Линия Кармана находится на высоте 100 километров. Она считается условной границей между атмосферой Земли и космосом, а также верхней границей государств. Цвет автомобиля должен символизировать переход синевы неба в черноту космоса. Фирменная статуэтка «Дух экстаза» была выполнена с применением технологий 3D-печати из титана и покрыта тонким слоем лака с голубым оттенком.

Сам салон тоже получил особое оформление. Шесть слоев краски на его деталях вместе со слоем прозрачного покрытия, которое включает в себя частицы синего и прозрачного стекла, создают трехмерный эффект. По задумке дизайнеров, это должно имитировать видимый край земной атмосферы. Крыша вышита Луной со множеством звезд, каждая из которых имеет эффект мерцания.

Внутри новинка не изменилась — в ней все так же установлен 600-сильный 6,75 литровый бензиновый двигатель, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Дополнительно было перенастроены тормоза, подвеска и полноуправляемое шасси.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий