Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет кроссовер Lada X-Cross 5

Новая Lada - кроссовер X-Cross 5 станет первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь находится под контролем АвтоВАЗа. При этом в течение двух лет на площадке будет налажен выпуск еще двух новинок, следует из материалов Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства.

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В документе сообщается, что АвтоВАЗ совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan. "Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - пояснили в Минпромторге.

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.