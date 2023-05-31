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Минпромторг: Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет кроссовер Lada X-Cross 5

Новая Lada - кроссовер X-Cross 5 станет первой моделью, которую в июне начнут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь находится под контролем АвтоВАЗа. При этом в течение двух лет на площадке будет налажен выпуск еще двух новинок, следует из материалов Минпромторга РФ к итоговой коллегии министерства.

Первой моделью на бывшем заводе Nissan станет кроссовер Lada X-Cross 5
© rcinews/ vk.com

В документе сообщается, что АвтоВАЗ совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan. "Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, - Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей", - пояснили в Минпромторге.

Lada X-Cross 5 - перелицованный FAW Bestune T77. Под капотом установлен 160-сильный турбомотор 1,5 литра, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями.

Ранее фотографию товарных образцов Lada X-Cross 5 опубликовал Telegram-канал "Автопоток", который в сопроводительном сообщении также отметил, что перед машинами стоял автовоз, поэтому не исключено, что Lada X-Cross 5 уже отправился к дилерам.

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