Обновленный Toyota Yaris получил ту же внешность, но другую "начинку"

Компания Toyota презентовала европейской публике обновлённый хэтчбек Yaris, входящий в топ-10 самых продаваемых автомобилей. Он не изменился снаружи, зато получил модернизированный салон и пересмотренную линейку двигателей.

© Пресс-служба Toyota

Перед водителем обновлённого Yaris теперь может быть установлена полноценная цифровая комбинация приборов, диагональ - 7 или 12,3 дюйма.

В базовой комплектации хэтчбек оснащён мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем, в дорогих версиях диагональ увеличивается до 10,5 дюйма. У мультимедийного устройства новая прошивка, которая поддерживает беспроводное обновление, голосовое управление и дружит со смартфонами, которые теперь могут быть привязаны в качестве смарт-ключа.

Пресс-служба Toyota

Также Toyota Yaris оснастили доработанными ассистентами, которые вкупе с фирменным Toyota Safety Sense образуют уже новый комплекс T-Mate.

Базовым для "Яриса" остался 116-сильный гибрид с бензиновым ДВС объёмом 1,5 литра и мощностью 91 л.с. Новинкой является гибридная трансмиссия с тем же "атмосферником", но другим электромотором, который позволил повысить отдачу до 130 л.с. Разница в динамике ощутимая: 9,7 и 9,2 секунды в разгоне до 100 км/ч соответственно.

Пресс-служба Toyota

Бензиновые версии остались в строю: Toyota Yaris можно будет купить с безнаддувными моторами 1,0 и 1,5 литра мощностью 72 и 125 л.с.