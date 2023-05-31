В Госдуме предложили не штрафовать водителей за забытые права

Штрафы за забытые водительские права и полис ОСАГО предложили отменить.

Как пишет РИА Новости, с инициативой выступила фракция Госдумы «Новые люди». По мнению ее авторов, денежные санкции за оставленные дома документы являются «абсурдными» и должны быть отменены. На сегодняшний день забывчивых автомобилистов наказывают штрафом на сумму 500 рублей, который можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней. Однако если повезет, можно отделаться и предупреждением.

«Мы за умное цифровое государство без абсурдных штрафов», — прокомментировал инициативу Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди». Он также отметил, что не понимает, зачем заставлять людей возить с собой кипу документов, если они доступны в электронном виде. Законопроект уже направлен на рассмотрение в кабмин.

Электронные водительские права добавили на портал Госуслуг еще в ноябре прошлого года. Однако по правилам дорожного движения они до сих пор не равны бумажному носителю, и инспектор имеет право потребовать у водителя физическое удостоверение. Тогда же глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что ведется работа над изменением ПДД, но пока они не были скорректированы.