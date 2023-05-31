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Toyota сообщила о возможной утечке данных о клиентах в некоторых странах Азии и Океании

Представители японского автомобильного концерна Toyota Motor Corp выступили с важным заявлением. Как пишет SPEEDME.RU, они сообщили о том, что информация о клиентах в некоторых государствах Азии и Океании могла быть общедоступной в период с октября 2016-го по май 2023-го года.

Toyota сообщила о возможной утечке данных своих клиентов
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Отмечается, что это было вызвано ошибкой настроек в облачной среде. Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, номерам телефонов, адресам электронной почты и другим персональным данным клиентов компании.

Ранее представители японского бренда заявляли, что данные о машинах приблизительно 2,15 миллионов пользователей оставались общедоступными на протяжении 10-ти лет. При этом, информация о злонамеренном использовании не поступала.

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