Toyota сообщила о возможной утечке данных своих клиентов

Представители японского автомобильного концерна Toyota Motor Corp выступили с важным заявлением. Как пишет SPEEDME.RU, они сообщили о том, что информация о клиентах в некоторых государствах Азии и Океании могла быть общедоступной в период с октября 2016-го по май 2023-го года.

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Отмечается, что это было вызвано ошибкой настроек в облачной среде. Злоумышленники могли получить доступ к именам, адресам, номерам телефонов, адресам электронной почты и другим персональным данным клиентов компании.