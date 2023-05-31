Водитель не смог снять тонировку и разбил стекла "девятки" на глазах у ДПС

В Дзержинском районе Волгограда водитель ВАЗ-2109 разбил стекла в своей машине гаечным ключом после того, как не смог снять с них тонировочную пленку. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД. Инцидент был записан на видео.

На кадрах видно, что инспектор ДПС остановил автомобиль Lada с тонированными стеклами на городской улице и измерил специальным прибором светопропускание стекол. Водитель попытался устранить нарушение на месте и успешно сорвал тонировочную пленку с лобового стекла, однако с покрытием на боковых передних стеклах не справился. После этого молодой человек достал из багажника гаечный ключ для отвинчивания колес и разбил оба стекла на передних дверях.