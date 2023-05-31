NHTSA закрыло расследование в отношении функции Tesla Passenger Play

Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA) США закрыла расследование относительно игровой системы Passenger Play в автомобилях Tesla. Как сообщает Autoweek, оно закончилось без отзыва, однако агентство продолжит внимательно следить за функцией и брендом.

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Расследование в отношении Tesla началось в конце 2021 года и затронуло 580 тысяч автомобилей. Сама функция просуществовала около года, прежде чем была добровольно закрыта компанией из-за внимания федерального агентства. Тогда Tesla согласилась прекратить позволять играть в видеоигры на экранах во время движения транспортных средств, которые были доступны пассажирам, а не водителю.

Сейчас Tesla утверждает, что почти полностью обновила свою систему. Кроме того, она никогда не получала жалоб и не регистрировала сбоев, связанных с Passenger Play. Данные NHTSA подтверждают эту информацию, однако там подчеркивают, что производители должны быть осторожны при внедрении интерактивных технологий.