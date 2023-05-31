Появились подробности об интерьере машины Volvo EX30
Компания Volvo анонсировала электрический кроссовер EX30 еще в апреле. Он будет представлен уже на следующей неделе, пишет Caranddriver.
В преддверии демонстрации автомобиля Volvo показала «проблески внешнего и внутреннего дизайна».
На новых изображениях машины видны резко изогнутые части кузова, говорится в публикации. Также уточняется, что фары имеют привычную для Volvo форму «молота Тора» (бога из Скандинавской мифологии).
Интерьер выглядит минималистично, пишет автор. В салоне есть автомобильная приборная панель с ЖК-дисплеем 12,3 дюйма.
«В «спокойном» режиме на экране будет отображаться только самая важная информация, а информационно-развлекательная система будет включать встроенные голосовые команды через Google Assistant и навигацию из Google Maps», - говорится в заметке.
Подчеркивается, что EX30 также станет первым Volvo с беспроводной Apple CarPlay. Также сообщается, что система будет поддерживать 5G.
Ранее сообщалось, что в России появились новые электрические лифтбэки Polestar 2. Их уже можно приобрести. Машины дочернего бренда Volvo ввез крупный московский дилер. Они продаются в одной переднеприводной конфигурации. Их цена варьируется от 4 290 000 до 4 557 200 рублей.