Появились подробности об интерьере машины Volvo EX30

Компания Volvo анонсировала электрический кроссовер EX30 еще в апреле. Он будет представлен уже на следующей неделе, пишет Caranddriver.

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В преддверии демонстрации автомобиля Volvo показала «проблески внешнего и внутреннего дизайна».

На новых изображениях машины видны резко изогнутые части кузова, говорится в публикации. Также уточняется, что фары имеют привычную для Volvo форму «молота Тора» (бога из Скандинавской мифологии).

Volvo

Интерьер выглядит минималистично, пишет автор. В салоне есть автомобильная приборная панель с ЖК-дисплеем 12,3 дюйма.

«В «спокойном» режиме на экране будет отображаться только самая важная информация, а информационно-развлекательная система будет включать встроенные голосовые команды через Google Assistant и навигацию из Google Maps», - говорится в заметке.

Подчеркивается, что EX30 также станет первым Volvo с беспроводной Apple CarPlay. Также сообщается, что система будет поддерживать 5G.

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