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Range Rover Sport SV получил 635-сильный мотор и карбоновые 23-дюймовые диски

Компания Land Rover представила флагманскую версию внедорожника Range Rover Sport. Модификация SV оснащена двигателем V8 мощностью 635 л.с. с двойным турбонаддувом и способна разогнаться до 60 миль в час (96,56 км/ч) за 3,6 с.

Land Rover представил флагманскую версию Range Rover Sport
© Газета.Ru / Range Rover

Пневматическая подвеска с гидравлической взаимосвязью позволяет поддерживать горизонтальное положение кузова при экстремальных ускорениях и торможениях, а за счет применения 23-дюймовых колесных дисков из углеволокна удалось снизить массу машины на 76 кг, а также улучшить управляемость за счет уменьшения неподрессоренных масс.

Газета.Ru / Range Rover

По сравнению со стандартными версиями кроссовера, у модификации SV подвеска занижена на 10-25 мм. Также автомобиль получил карбон-керамические тормоза Brembo.

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