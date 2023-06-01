Кроссовер Lada X-Cross 5 отправляют на дорожные испытания

Кроссовер Lada X-Cross 5 пройдет двухнедельные дорожные тесты. Новый вседорожник Lada, он же китайский FAW Bestune T77 с русифицированными шильдиками, отправляют на испытания российскими дорогами. Новый вседорожник Lada, он же китайский FAW Bestune T77 с русифицированными шильдиками, отправляют на испытания российскими дорогами. Снимок тестовых автомобилей появился ВКонтакте в сообществе «Тольятти». Старт серийного производства новой Lada уже не за горами — оно должно стартовать позднее в июне на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Продажи планируют запустить до конца лета.

© Motor.ru

Перезапуск бывшего завода Nissan, как уже известно, приурочат к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Он пройдет с 14 по 17 июня. Сколько будет стоить китайская новинка под шильдиком Lada, пока неизвестно, но предположительно цена составит около двух миллионов рублей.

Lada X-Cross 5 — это переднеприводный кроссовер С-класса FAW Bestune T77. Ожидается, что россиянам его предложат с 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 лошадиных сил, работающим в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

Под именем X-Cross АвтоВАЗ выпустит целое семейство автомобилей. После X-Cross 5 в нем может появиться кроссовер на базе FAW Bestune T55. Впоследствии могут появиться еще два семейства: это будут машины как классов B и B+, так и старших C и D, которые не будут конкурировать с имеющейся линейкой. В С-сегменте будут производиться кроссоверы, в D-сегменте — кроссоверы и седаны.