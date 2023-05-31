Mitsubishi готовит новый компактный кроссовер

Новый компактный кроссовер Mitsubishi с акустикой фирмы Yamaha показали на первых снимках. Судя по изображениям, пока безымянная модель получит переднюю оптику в стиле прошлогоднего концепта XFC и акустическую систему, разработанную фирмой Yamaha. Автомобиль изначально разрабатывался для эксплуатации в азиатских странах — он получит особый ездовой режим Wet на случай тропических ливней. Новинка дебютирует в августе этого года и будет продаваться на рынках АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

© Motor.ru / Mitsubishi

Новая модель — это серийное воплощение Mitsubishi XFC Concept, представленного осенью прошлого года. Можно заметить, что у автомобиля на тизерах и у XFC одинаковая Y-образная передняя оптика, схожи и очертания края радиаторной решетки — она выполнена в форме перевернутой трапеции в соответствии с фирменной стилистикой Mitsubishi под названием Dynamic Shield.

Motor.ru / Mitsubishi

Motor.ru / Mitsubishi

Motor.ru / Mitsubishi XFC

О концепте в самой компании говорили, что он обеспечит «веселую, безопасную и надежную езду в различных погодных и дорожных условиях». По всей видимости, это утверждение касается и серийного автомобиля. У него будет высокий дорожный просвет и система выбора режимов движения: предусмотрены четыре пресета, Normal, Wet, Gravel и Mud. Режим Wet предусмотрен для езды по мокрой дороге.