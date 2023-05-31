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В России стартовали продажи седана Changan Eado Plus

Официальные дилеры Changan в РФ приступили к приему заказов и выдаче седана Eado Plus, который стал 11-ой моделью в продуктовой линейке бренда на российском рынке. Цены на новинку стартуют от 2 209 900 рублей, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

В России стартовали продажи седана Changan Eado Plus
© Пресс-служба Changan

Машина предлагается в двух вариантах исполнения: LX и DLX (2 279 900 рублей). По умолчанию автомобиль оснащен светодиодной оптикой, включая фары головного света и дневные ходовые огни, а также стильными двухцветными легкосплавными колесными дисками 16-го диаметра и антенной в виде акульего плавника.

Мультифункциональное рулевое колесо с адаптивным электроусилителем регулируется по вылету и высоте. На нем же расположены клавиши управления круиз-контролем. Водителю предлагается на выбор 3 режима движения - экономичный, стандартный и спортивный.

Пресс-служба Changan

Длина Changan Eado составляет 4730 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1505 мм, межступичное расстояние равно 2700 мм.

Силовой агрегат заявлен только один - 150-сильная "турбочетвёрка" объёмом 1,4 литра и 7-ступенчатый "робот" DCT. Привод - только передний.

Ранее "РГ" сообщала, что седаны Changan Alsvin появились у дилеров в России.

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