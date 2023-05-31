В 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить 560 тысяч автомобилей

АвтоВАЗ прорабатывает производственный план на следующий год, согласно которому совокупные объёмы выпуска автомобилей на всех площадках могут достичь 560 000 единиц.

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На заводе в Тольятти, где выпускают Lada Granta, Niva, Vesta, а с осени запустят и Lada Largus, планируют выпустить около 530 тысяч машин.

В активе АвтоВАЗа также есть "Лада Ижевск", у которого забрали выпуск "Весты" и обязали подготовить электрический "Ларгус", и бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, где в июне стартует сборка Lada X-Cross 5. Вместе с этими заводами объёмы производства могут превысить 560 тысяч авто.