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АвтоВАЗ оптимистично настроен на 2024 год: объемы превзойдут 500 тысяч авто

АвтоВАЗ прорабатывает производственный план на следующий год, согласно которому совокупные объёмы выпуска автомобилей на всех площадках могут достичь 560 000 единиц.

В 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить 560 тысяч автомобилей
© Российская Газета

На заводе в Тольятти, где выпускают Lada Granta, Niva, Vesta, а с осени запустят и Lada Largus, планируют выпустить около 530 тысяч машин.

В активе АвтоВАЗа также есть "Лада Ижевск", у которого забрали выпуск "Весты" и обязали подготовить электрический "Ларгус", и бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, где в июне стартует сборка Lada X-Cross 5. Вместе с этими заводами объёмы производства могут превысить 560 тысяч авто.

Планы могут быть скорректированы в соответствии с конъюнктурой рынка и ситуацией с комплектующими. Такое прецедент уже был. В 2023 году планировали выпустить около полумиллиона авто, но в итоге утвердили объём в 401 тысячу машин, напомнил паблик "Нетипичный АвтоВАЗ".

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