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В России на продаже появился редкий Buick Riviera 1967 года за 7 млн рублей

На «Авито» в продаже появился по-настоящему редкий в России автомобиль — заднеприводный Buick Riviera 1967 года выпуска. Как сообщает IXBT.ru, автомобиль продавался в Московской области за 7 млн рублей.

В России в продаже появился редкий Buick Riviera 1967 года
© globallookpress.com

Buick Riviera в кузове купе оснащается двигателем V8 объёмом 7460 кубических сантиметров и мощностью 370 л. с. Продавец заявлял, что в ПТС у автомобиля было всего два владельца, а пробег авто составил 57 тысяч километров.

Avito.ru
Avito.ru

Однако машина отличается не только отличным состоянием и своей уникальностью, но и огромным количеством эксклюзивного тюнинга. В частности, диски были сделаны в единственном экземпляре с повтором рисунка тормозных барабанов, а сам автомобиль окрашен в яркий оттенок фиолетового «Ultra Candy».

Отметим, что Buick Riviera стал первым серийным автомобилем премиум-класса, сошедшим с конвейера General Motors. Название в переводе с итальянского означает «береговая линия».

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