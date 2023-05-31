В России в продаже появился редкий Buick Riviera 1967 года

На «Авито» в продаже появился по-настоящему редкий в России автомобиль — заднеприводный Buick Riviera 1967 года выпуска. Как сообщает IXBT.ru, автомобиль продавался в Московской области за 7 млн рублей.

Buick Riviera в кузове купе оснащается двигателем V8 объёмом 7460 кубических сантиметров и мощностью 370 л. с. Продавец заявлял, что в ПТС у автомобиля было всего два владельца, а пробег авто составил 57 тысяч километров.

Avito.ru

Avito.ru

Однако машина отличается не только отличным состоянием и своей уникальностью, но и огромным количеством эксклюзивного тюнинга. В частности, диски были сделаны в единственном экземпляре с повтором рисунка тормозных барабанов, а сам автомобиль окрашен в яркий оттенок фиолетового «Ultra Candy».