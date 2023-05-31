KIA готовит к выпуску конкурента модели Toyota Hilux

Автопроизводитель KIA в 2025 году представит на рынке новый пикап. Речь идет о совершенно иной модели в линейке.

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Компания KIA провела закрытую презентацию для дилеров, в рамках которой рассказала о своем новом пикапе. Автомобиль с двойной кабиной появится в продаже в 2025 году. Эксперты отмечают, что подготавливается серьезный конкурент для уже существующих Toyota Hilux и Ford Ranger.

За последние несколько лет производитель KIA провел обновление стиля. Сейчас его рассматривают на рынке в качестве бренда, выпускающего дешевые и надежные автомобили. Более 5 лет Toyota Hilux и Ford Ranger пользуются высоким спросом на рынке Австралии. Разработать достойного конкурента для этих моделей - непростая задача. К созданию нового автомобиля компания приступила еще в 2020 году, поэтому есть шанс на успех на рынке.

Пока пикап марки KIA не получил официальное название, но во внутренних документах для него используется код “ТК". Производитель не спешит разглашать данные о техническом оснащении новинки. Ранее прототип пикапа заметили фотошпионы. Тогда эксперты отметили, что новинка не будет базироваться на основе Hyundai Santa Cruz. Дизайн автомобиля будет схож с KIA Mohave. Рассмотреть оформление салона не удалось. Кроме того, кузов транспорта был частично покрыт камуфляжной пленкой, что не позволило оценить общий стиль.