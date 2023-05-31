В России появилось приложение «Лада Веста. Ремонт»
В России запустили новое приложение «Лада Веста. Ремонт» для Android. Об этом сообщили в паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на группу «Веста - Плюсы и Минусы» в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что приложение разрабатывали около года. Оно включает полное пособие по ремонту и эксплуатации автомобилей Lada Vesta, более 1000 информативных статей, более 3000 улучшенных изображений, таблиц и схем.
Кроме того, у пользователей появилась возможность найти описание всех двигателей и коробок передач, которые устанавливали на модель до прошлого года.
В приложении можно найти неисправности по «симптомам» и признакам. Также в приложении есть блокнот для заметок и каталог оригинальных запчастей.
Пользователям не нужно иметь доступ к Интернету для того, чтобы работать с приложением. Оно функционирует на всех Android-устройствах, включая смартфоны, планшеты и телевизоры.
Ранее руководитель проекта LADA Vesta Олег Груненков заявил, что новая LADA Vesta NG на старте продаж будет оснащена двумя разными двигателями мощностью 90 и 106 л.с. Однако в дальнейшем появится и 16-клапанный «атмосферник» объемом 1,8 литра.