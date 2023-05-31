"АвтоВАЗ" предлагает на 70% повысить утильсбор на бюджетные легковушки

На 70% увеличить утильсбор - со 178 тысяч до 300 тысяч рублей - предлагает "АвтоВАЗ". Об этом сказал журналистам президент компании Максим Соколов.

Он уточнил, что для разных категорий авто сумма утильсбора может измениться по-разному, но для машин, которые изготавливает "АвтоВАЗ", - подняться до 300 тысяч рублей, передает ТАСС.