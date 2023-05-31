Как будет выглядеть новый электрический Cadillac Escalade

На днях американский автопроизводитель анонсировал новый электрический внедорожник, который получит имя Escalade IQ. Онлайн-журнал kolesa.ru составил собственное представление о том, как будет выглядеть новинка.

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Модель Escalade ведёт свою историю с 1998 года, когда появилось первое поколение полноразмерного внедорожника. Сегодня на конвейере уже пятая генерация, премьера которого состоялась в начале 2020 года. И совсем недавно была анонсирована первая электрическая модификация Escalade с приставкой IQ к имени. Какой она будет?

Пока у нас в распоряжении лишь шпионские фотографии прототипов, кузова которых скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако уже можно заметить отличия в пропорциях от традиционного Escalade. Новинка получит более низкую крышу и более короткий задний свес. Скорее всего, дизайн сделают в стиле других электрических моделей компании – Lyriq и Celestiq. В этом случае спереди появится новая трапециевидная решётка радиатора (точнее, её имитация) и «двухэтажные» фары. Сзади могут сделать более покатое стекло и L-образные фонари, заходящие на боковины.

Рендер нового Cadillac Escalade IQ

Ожидается, что новинка разделит техническую часть с новым электрическим внедорожником GMC Hummer EV, который был представлен два года назад. Последний сделан на платформе Hummer BT1, а его трёхмоторная установка (один на передней оси и два на задней) совокупно выдаёт 842 либо 1014 л.с. Декларируемый запас хода электрического Хаммера составляет 483 км. Наверняка Cadillac получит и менее мощные модификации с двумя электромоторами, у GMC Hummer EV такая тоже имеется и развивает 634 л.с.

Бензиновый Cadillac Escalade пятого поколения

Бензиновый Cadillac Escalade пятого поколения

Новый Cadillac Escalade IQ покажут в течение этого года.