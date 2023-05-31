Новый Chery Tiggo 9 все-таки получил "автомат"

Марка Chery начала продажи новой модели - флагманского Tiggo 9, доступного с 5- и 7-местной конфигурациями салона. Цены на кроссовер огласили ещё в конце апреля, но, как оказалось, авто всё-таки будет стоить чуть дешевле и получил версии не только с роботизированной трансмиссией.

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В апреле стартовый прайс на "девятку" составлял 155 тысяч юаней. Теперь же купить Chery Tiggo 9 можно за 152 900 юаней (1,74 млн рублей). Столько стоит кроссовер с 261-сильным мотором с крутящим моментом 400 Нм и 7-ступенчатым "роботом". Также с этой связкой Tiggo 9 представлен в комплектациях Deluxe (162 900 юаней) и Premium (174 900 юаней).

Система полного привода предложена с этим же мотором, но в паре с 8-ступенчатым "автоматом" собственной разработки и производства. Цены - 183 900 и 203 900 юаней (2,09 и 2,31 млн рублей).

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В будущем Chery Tiggo 9 поступит в продажу гибридная версия C-DM с расходом 4,2 литра и запасом хода на электрической тяге до 165 км.